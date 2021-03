Scontro in maggioranza fra 5 Stelle e Alessio Grillini: “Valuti l’uscita dall’alleanza”

Violenti dissapori in maggioranza, scoppia la lite fra Movimento 5 Stelle e Italia Viva che porta a galla però malumori diffusi in tutta la maggioranza, slegati però dalle dinamiche che hanno portato alla caduta a Roma del governo Conte. In realtà infatti lo scontro non è aperto con tutto il partito renziano, ma unicamente con il suo capogruppo in consiglio comunale Alessio Grillini, invitato pubblicamente dal Movimento 5 Stelle ad uscire dalla maggioranza.

In questi mesi Grillini infatti non ha risparmiato critiche all’assessore alla sicurezza Massimo Bosi, principale esponente in città dei 5 Stelle. Le ultime sono arrivate in questi giorni, incentrate sulla gestione dei controlli durante l’aumento di contagi.