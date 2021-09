Scontro in autostrada fra un camion e un’auto: un morto e una ferita grave

Incidente mortale nella mattinata di mercoledì, intorno alle 9, lungo l’A14, al confine fra i territori comunali di Faenza e Forlì. Il dramma si è consumato lungo la corsia nord, all’altezza del chilometro 72. Una collisione fra una Mercedes e un camion sul quale sta indagando la Polizia Stradale di Forlì. Nello schianto, l’abitacolo dell’auto è finito sotto il rimorchio del mezzo pesante, non lasciando scampo ad uno dei due occupanti della Mercedes, un uomo di 63 anni, trovato dai soccorritori al loro arrivo senza vita. Per l’altra persona a bordo dell’auto, una donna, invece, è stato attivato l’elisoccorso, arrivato da Bologna, poiché l’elicottero di Ravenna era impegnato in un’altra emergenza. L’elicottero si è poi diretto all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità.

A coadiuvare le operazioni del 118, arrivato in A14 con due ambulanze, l’auto e l’elimedica, anche i Vigili del Fuoco.

Diversi i chilometri di coda formatisi a seguito dell’incidente e all’intervento del personale di soccorso che ha richiesto la chiusura della carreggiata.