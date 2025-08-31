Grave incidente stradale attorno alle 13 di oggi, domenica 31 agosto, lungo la statale Ravegnana, all’altezza del civico 635, non lontano dal ponte per Ghibullo. Una moto, nel tentativo di effettuare un sorpasso, si è scontrata frontalmente con un’autovettura che procedeva in direzione opposta.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe iniziato una manovra azzardata senza accertarsi della presenza di spazio sufficiente per completare il sorpasso, finendo così per impattare violentemente contro l’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso, che hanno trasportato il centauro, rimasto sempre cosciente ma con numerosi traumi, all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. L’automobilista è stato invece portato all’ospedale di Ravenna in codice di media gravità.

La Polizia Locale di Ravenna, con il supporto delle squadre Anas, ha chiuso temporaneamente il tratto di statale interessato per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso. La circolazione è stata deviata: i veicoli in direzione Forlì su via Gambellara, quelli verso Ravenna su via Nuova.