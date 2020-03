Scontro fra un furgone e un’auto a Massa Lombarda: tre feriti, uno è grave

Tre feriti a Massa Lombarda, di cui uno in gravi condizioni, a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo in via Imola, alla rotonda all’incrocio con via Castelletto, intorno alle 17. Coinvolti un furgone e una Fiat Punto. Tutti i feriti erano a bordo della Fiat Punto, 4 persone. Due hanno subito conseguenze di media entità e sono stati trasportati negli ospedali di Lugo e Faenza. Uno invece ha riportato ferite giudicate gravi ed è stato necessario l’intervento dell’elimedica per il trasporto con il codice di massima urgenza al Bufalini di Cesena.