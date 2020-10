Scontro fra un ciclista e una podista: 57enne trasportato in ospedale in gravi condizioni

Incidente singolare sulle prime colline di Castel Bolognese nella mattinata di sabato, dove è dovuto intervenire l’elisoccorso del 118 a causa di un grave trauma cranico riportato da un ciclista poco dopo le 9.30. L’uomo, classe ’63, si era infatti appena scontrato con una donna del ’71 che camminava lungo la strada. L’incidente è avvenuto in prossimità dell’incrocio fra via Cornacchia e via Rinfosco, dove la strada forma un avvallamento. La donna era impegnata in un allenamento personale. Degli scatti in salita di corsa. Nell’attraversare la strada è stata investita dal ciclista che scendeva lungo via Rinfosco. Un urto molto violento. L’uomo è caduto pesantemente a terra e ha perso conoscenza.