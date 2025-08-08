Una donna di 35 anni è stata trasportata in elicottero al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini dopo un incidente avvenuto nella mattinata a Russi. Poco prima di mezzogiorno, per cause al vaglio della polizia locale di Russi, è avvenuto uno scontro lungo la Faentina, all’altezza della sede della Consar, tra una Ford Mondeo, guidata da una donna, e una BMW, con al volante un uomo e sul sedile del passeggero la 35enne, poi trasportata a Cesena. Dopo l’urto, la BMW è finita contro la recinzione di una casa. Coinvolta anche una Volkswagen Touareg.

Per tutti gli automobilisti, le conseguenze sono state minime. Non così per la 35enne, soccorsa dal personale del 118. Diverse le ambulanze presenti sul luogo dell’incidente. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ricevute le prime cure sul posto, na è stata caricata a bordo dell’elimedica con un codice di media gravità.

Per coadiuvare la Polizia Locale erano presenti sul posto anche i carabinieri di Russi.