Scontro fra quattro veicoli sul ponte di via Romea sud, a Ponte Nuovo, nel pomeriggio di venerdì. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30. A riportare le conseguenze più gravi sono stati due ragazzi, minorenni, che viaggiavano a bordo di una moto Yamaha e di una Vespa. Coinvolti anche un automobilista, al volante di una Fiat Punto, e un altro conducente, con una monovolume Ford.

La dinamica del sinistro stradale è al vaglio della Polizia locale.

I due ragazzi sono stati raggiunti dal personale del 118 e successivamente trasportati al Bufalini di Cesena con un codice di media gravità.

Per permettere i soccorsi e la registrazione dei rilievi, la strada è stata chiusa al traffico, con conseguenze importanti per la viabilità.