Incidente nella mattinata di mercoledì a Ponte del Castello, dove sono andati a scontrarsi due automobilisti, alla guida di una Dacia Dokker e di una Ford Fiesta. Per entrambi i conducenti è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Faenza, ma nessuno dei due feriti ha presentato gravi conseguenze.

La ricostruzione delle responsabilità è al vaglio dei Carabinieri di Castel Bolognese. L’impatto fra i due veicoli è avvenuto intorno alle 11, mentre il conducente del Dacia Dokker stava lasciando l’area del distributore di carburante, a lato della via Emilia, a Ponte del Castello. In quel momento è sopraggiunto l’altro mezzo, che si stava dirigendo verso Faenza.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 e, a supporto dei Carabinieri, anche la Polizia Provinciale, per la gestione della viabilità.