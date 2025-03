Scontro fra tre mezzi in via Corriera a Barbiano, frazione di Cotignola. L’incidente stradale ha coinvolto due auto e un furgone lungo la provinciale 7, la strada, ad alta frequentazione, che da Barbiano porta a Solarolo. Le dinamiche dello scontro sono al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, la quale, per permettere il soccorso dei feriti e per registrare i rilievi di quanto accaduto, ha chiuso via Corriera alla viabilità.

Dopo la richiesta d’aiuto, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica