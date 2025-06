Grave incidente nella prima mattinata di venerdì sulla San Vitale, nei pressi di Bagnacavallo, all’altezza dell’incrocio con via Ca’ del Vento.

Per dinamiche al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, si sono scontrati uno scooterone e un Land Rover Discovery. Le conseguenze peggiori dell’impatto sono state a carico del centauro, trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo, un 45enne, ha impattato violentemente contro il bagagliaio dell’auto ed è poi caduto sull’asfalto. Illeso invece il ragazzo alla guida dell’auto, anche se comunque, visto lo stato di agitazione dopo l’incidente stradale, il 118 ha predisposto comunque il trasferimento al pronto soccorso di Lugo.