Scontro fra auto e moto ad Osteria, due feriti: 80enne ricoverato al Bufalini

2 feriti ad Osteria in un incidente stradale avvenuto all’altezza dell’incrocio fra via via Lunga e via Focaccia, uno scontro fra un’auto e una moto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30 e ha coinvolto un anziano di 80 anni, alla guida dell’auto, una Volkswagen Polo, e un 56enne, in sella alla moto, un’Honda Africa Twin. Lo scontro è avvenuto quando la Polo, che procedeva in via Lunga, in direzione di via Dismano, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per imboccare via Focaccia. Nello stesso istante, infatti, in via Lunga, nel senso di marcia opposto all’auto, proveniva il motociclista che non ha potuto fare niente per evitare l’impatto