Incidente in via Chiarini, nella mattinata di venerdì, intorno alle 10.30. Disagi per la viabilità nel borgotto faentino, a causa di uno scontro che ha visto coinvolti un furgone e un’Audi. Ferite due persone, un ragazzo e una donna. In via Chiarini sono dovute intervenire 2 ambulanze del 118, un’auto medica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, a cui spetterà la ricostruzione delle dinamiche e delle responsabilità dell’incidente.