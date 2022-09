Scontro fra una moto e un’auto sulla via Emilia, ad un centinaio di metri dal semaforo all’incrocio con via Lugo, davanti alla concessionaria Sva. Lunghe code in entrata e in uscita da Faenza. Ferito un motociclista, trasportato all’ospedale di Faenza in ambulanza dopo l’intervento degli operatori del 118.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina. Lo scontro fra i due mezzi è avvenuto sulla corsia in direzione di Faenza, lungo la quale procedeva l’auto. Dopo lo schianto, la moto è quindi finita nel fosso a lato della carreggiata.

Terminate le operazioni di soccorso del motociclista ferito, le forze dell’ordine, in attesa di terminare i rilievi dell’incidente e la rimozione dei mezzi coinvolti, sono riuscite a mantenere aperta la viabilità sulla via Emilia con un senso unico alternato. Molti comunque i disagi per il traffico. L’incidente è infatti avvenuto poco dopo le 17, orario di punta per l’uscita di molte persone dal posto di lavoro.