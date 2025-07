Scontro auto e moto sulla Casolana nel pomeriggio di domenica, fra Castel Bolognese e Riolo Terme. Una donna è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità. Tutto è successo intorno alle 15.30. La donna era in sella, insieme ad un uomo, su una moto, che procedeva verso Castel Bolognese. L’impatto è avvenuto con una Fiat Panda, guidata da un’altra donna, che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Non è ancora chiaro quanto sia esattamente accaduto. Sarà compito della Pollizia Locale della Romagna Faentina ricostruire l’esatta dinamica. L’auto era impegnata in una svolta a sinistra. L’incidente è avvenuto nei pressi della frazione di Cuffiano, lungo un tratto rettilineo. La moto si è scontrata con la Panda e i due motociclisti sono stati catapultati sull’asfalto.

La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze, l’automedica, l’elicottero e in supporto i Vigili del Fuoco.

Ferito anche l’uomo in sella alla moto, trasportato sempre al Bufalini, ma con un codice di gravità inferiore.