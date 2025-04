Incidente nel pomeriggio di Pasqua a Casal Borsetti, in via Spallazzi. Un ragazzo di circa 30 anni, un motociclista, è stato trasportato in elicottero al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena per le ferite riportate dopo uno scontro con un’auto.

Il ragazzo, in sella ad una Kawasaki, stava percorrendo via Spallazzi in direzione di Comacchio, quando si è visto la strada sbarrata da una Hyundai, ferma in mezzo alla strada, probabilmente intenta ad intraprendere una svolta a sinistra. Il motociclista si è accorto troppo tardi dell’altro veicolo e non è riuscito ad evitare l’impatto.

Dopo lo scontro, il centauro è caduto rovinosamente a terra. Sono subito stati chiamati i soccorsi. Ad intervenire per primo è stata una squadra del 118, intervenuta con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo. Esaminate le ferite e i traumi riportati dal motociclista, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elimedica per un trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Essendo l’elicottero di Ravenna impegnato in un’altra emergenza, in via Spallazzi è atterrato l’elisoccorso di Bologna, decollando poco dopo alla volta del centro traumatologico specializzato, con un codice di media gravità per il ferito a bordo.

Sarà ora compito della Polizia Locale di Ravenna determinare cause e responsabilità dell’incidente. Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di registrazione dei rilievi dell’incidente, via Spallazzi è stata chiusa al traffico, grazie anche alla collaborazione dei Carabinieri