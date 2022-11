Incidente nella mattinata di giovedì poco prima delle 8 in Corso Mazzini, davanti a Palazzo dell’Esposizioni, all’incrocio con Piazza II Giugno e via Cà Pirota

Lo scontro ha coinvolto un ragazzo che presumibilmente si stava recando a scuola, per la ripresa delle lezioni dopo l’interruzione di Ognissanti. Il giovane, in sella ad una moto, si è scontrato con un’auto guidata da una donna. Un urto violento che ha scaraventato il centauro a terra ed è stato necessario l’intervento del 118. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Faenza con un codice di media gravità. Nessuna conseguenza per l’automobilista.

Per chiarire le dinamiche che hanno originato il sinistro stradale, è intervenuta la Polizia della Romagna Faentina. L’incidente ha provocato alcuni disagi alla viabilità.