Scontro auto-moto a Riolo Terme, in via Massarenti, vicino al campo sportivo intorno alle 17.30. Gravi le conseguenze a carico del motociclista, soccorso dal personale del 118. Sul posto i soccorritori sono arrivati dapprincipio con auto medica ed ambulanza, ma, accertate le lesioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero adibito al volo notturno. Per il centauro, infatti, è stato predisposto il trasferimento, con il codice di massima urgenza, all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le dinamiche che hanno portato all’incidente sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina.