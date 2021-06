È ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale Maggiore di Bologna, un giovane di 19 anni originario della provincia di Bari rimasto coinvolto nella giornata di lunedì in un incidente stradale a Imola, mentre viaggiava a bordo di un monopattino elettrico. In base ai primi accertamenti della Polizia locale, che ha eseguito i rilievi, lo scontro si è verificato intorno a mezzanotte lungo via Emilia Ponente, quasi all’altezza del Santuario del Piratello.

Un’auto, una Fiat Panda condotta da una 29enne di Ravenna, che stava percorrendo la strada in direzione Forlì, per cause da chiarire, ha urtato il giovane a bordo del monopattino. Il 19enne di Conversano è caduto a terra ed è stato soccorso dal 118 che lo ha trasferito, in codice di massima gravità, al Maggiore. Le pattuglie sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente, per capire se il mezzo potesse o meno circolare in quel punto della strada e se il giovane indossasse o meno sistemi di protezione. (ANSA).