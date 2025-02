Uno scontro fra un’auto e una bici si è verificato nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16, davanti a Piazza del Popolo. Sull’episodio sta indagando la Polizia Locale della Romagna Faentina, per cercare di risalire alle responsabilità che hanno portato all’urto. Per aiutare nelle fasi concitate immediatamente successive all’incidente, si è fermata anche una volante dei Carabinieri, che stava pattugliando proprio in quei momenti il centro storico.

Il ciclista, poi soccorso dagli operatori del 118, è sopraggiunto all’incrocio davanti al bar Bassi, provenendo da Corso Matteotti. In quel momento però da via Severoli stava sopraggiungendo un’auto. Nessuno è riuscito ad evitare l’impatto. L’uomo in sella alla bici è caduto rovinosamente per terra ed è stata allertata la centrale operativa di Romagna Soccorso, che ha inviato un’ambulanza.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Faenza, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.