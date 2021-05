Grave incidente a Barbiano nella giornata di sabato dove un ciclista è stato urtato da un’auto in via Tre Case, intorno alle 13. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Montale. Sulle dinamiche di quanto accaduto sta indagando la polizia locale della Bassa Romagna. L’auto, guidata da una giovane, era impegnata nella manovra di svolta in via Montale quando è avvenuto l’impatto con il ciclista, un uomo classe 1965. Un impatto molto violento dopo il quale sono stati chiamati i soccorsi. Il 118 è arrivato in via Tre Casae con ambulanza, auto medica e l’elicottero arrivato da Bologna, poiché l’elimedica ravennate era impegnata in un’altra emergenza a Brisighella. Dopo essere stato “stabilizzato”, l’uomo è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Illesa invece la giovane al volante dell’auto.