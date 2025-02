Una ciclista è stata urtata in via Renato Serra da un’auto che stava uscendo dal parcheggio. La donna, di circa 70 anni, stava percorrendo la ciclabile in sella ad una bici elettrica.

Al volante dei veicolo, una Volkswagen Up, un uomo sulla quarantina. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30.

Dopo l’impatto, la donna è caduta violentemente a terra ed è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. Il personale sanitario ha giudicato grave il quadro clinico della ciclista ed ha disposto il trasferimento d’urgenza al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Sarà la Polizia Locale di Ravenna ora a stabilire le responsabilità di quanto accaduto. Tuttavia, gli utilizzatori del parcheggio hanno spesso denunciato la pericolosità dell’uscita del parcheggio di via Renato Serra, di fronte all’ex macello. L’uscita infatti è cieca. A disposizione degli automobilisti due specchi che però spesso vengono danneggiati o orientati in maniera errata da alcuni vandali.