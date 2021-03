“A chi mi sollecita un chiarimento rispondo, spero senza far torto a nessuno, che si tratta di scaramucce verbali senza sostanza, più che altro legate a ruggini personali dovute alla militanze politiche precedenti su fronti opposti” il sindaco Massimo Isola commenta così gli attriti di questi giorni fra Italia Viva, o meglio, Alessio Grillini e Movimento 5 Stelle, tema al centro anche di una conferenza stampa della Lega.

“Provenienze che considero un arricchimento reciproco come è stato fino ad oggi ma che possono creare attriti quando ci si concentra sul passato o su temi identitari che poco o nulla hanno a che fare con il lavoro quotidiano per il bene di Faenza e che non rendono giustizia al clima all’interno della Giunta davvero ottimo e di grande motivazione e impegno da parte di ciascun assessore” ⁣⁣⁣prosegue il primo cittadino in un post che ha voluto pubblicare sulla propria pagina Facebook istituzionale. Isola quindi smorza il caso, raffredda gli animi, ma non risparmia una sorta di tirata d’orecchie:

⁣⁣”In un momento in cui chiediamo massimo senso di responsabilità ai cittadini e a tutte le forze politiche, anche di minoranza, per affrontare le conseguenze della pandemia, ognuno, anche singolarmente, deve aver ben chiare le priorità: le soluzioni ai problemi dei cittadini delle famiglie e di come far ripartire l’economia. Non altro”.

Nella giornata odierna il sindaco ha inoltre incontrato il nuovo questore Maria Rita Stellino. Al centro dell’incontro, inevitabilmente, anche la tematica dei controlli dovuti alle restrizioni di questi giorni:

“Parlando dell’attuale situazione pandemica ho avuto modo di sottolineare ancora una volta l’importanza dei controlli da parte di tutte le forze di polizia per far rispettare le disposizioni anti-Covid. ⁣⁣⁣

Ho ricevuto ampia disponibilità, specificando l’importanza di utilizzare il criterio del buon senso, così come indicato dal capo della Polizia di Stato. Una sottolineatura che mi trova pienamente d’accordo anche in relazione alla nostra Polizia locale.” ⁣⁣⁣