Schianto fra uno scooter e un’auto nel pomeriggio di lunedì in via Trieste. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, all’intersezione fra via Trieste e via dell’Idrovora. Ferito un uomo di 63 anni, trasportato al Bufalini di Cesena. Sulla dinamica dello scontro dovrà far luce la Polizia Locale. L’auto, una Suzuki, si stava immettendo su via Trieste da via dell’Idrovora. Lo scooter stava transitando in quel momento sulla via principale.