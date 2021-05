Grave incidente nella mattinata di lunedì a Madonna dell’Albero per un 51enne, un addetto alle consegne, trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo, in sella ad uno scooter, percorreva via Stradello, ma, all’incrocio con via Casalegno, si è scontrato con un furgone, al volante un 47enne, che, nel senso di marcia opposto, stava svoltando da via Stradello a via Casalegno.