Due persone sono rimaste ferite a Cotignola in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30.

Si tratta di una 47enne e di un 44enne. Il sinistro è avvenuto all’incrocio fra via Madonna di Genova e via Crispi, nella frazione di Budrio di Cotignola. Il 44enne era alla guida di una Mercedes lungo via Crispi. La donna stava viaggiando con tutta la famiglia a bordo di una Citroen C3 insieme al compagno, al volante, e ai due figli lungo via Madonna di Genova. All’incrocio delle due strade è avvenuto lo scontro. Inutile la lunga frenata della Citroen per evitare l’impatto.

Dopo la chiamata alla centrale operativa, il 118 ha inviato sul luogo dell’incidente due ambulanze e l’elimedica. I due feriti sono stati trasportati con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, la donna in elicottero, l’uomo in ambulanza. Illesi invece il compagno della donna e i due bambini. A coadiuvare le operazioni di soccorso anche una squadra di Vigili del Fuoco mentre alla Polizia Locale della Bassa Romagna il compito di stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente.