Auto capottata ruote all’aria in via Chiavica Romea nella mattinata di sabato in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7. Il conducente è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Ravenna con il codice di media gravità.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto, una Fiat Panda, si sarebbe ribaltata dopo lo scontro con un altro veicolo, una Suzuki Ignis, proveniente da via Antiochia, guidata da una donna. Dopo l’urto, la Panda si sarebbe ribaltata su un fianco, per poi ribaltarsi ruote all’aria. Sarà compito della Polizia Locale ora stabilire le responsabilità dell’incidente.