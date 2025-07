Gravissimo incidente alle Bassette nella mattinata di mercoledì. Un ragazzo di 28 anni trasportato con il codice di massima urgenza al Bufalini di Cesena dopo che con la propria moto, una Kawasaki, è andato a scontrarsi con un furgone. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30, in via di Vittorio. L’impatto fra i due veicoli è stato impressionante, secondo il racconto di alcuni testimoni. Dopo lo scontro, il giovane motociclista è stato sbalzato per diversi metri, atterrando rovinosamente a terra. La Centrale Operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elimedica. Dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario, il giovane è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato al centro traumatologico romagnolo. Sarà compito della Polizia Locale ricostruire le responsabilità alla base dell’incidente.