Sconto sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane del canile: il Comune solleva perplessità

Sconti sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane del canile comunale. La proposta dell’Enpa difficilmente sarà adottata dal Comune di Ravenna. L’amministrazione però si è riservata di approfondire la proposta, senza bocciarla a priori. Tuttavia ha sollevato alcune perplessità.

L’associazione ha però portato in evidenza una situazione che potrebbe diventare alquanto problematica.

I cani al canile sono troppi. Gli abbandoni stanno aumentando e il canile ha raggiunto un livello di guardia definito allarmante. Potrebbe presto diventare difficile far fronte a situazioni emergenziali.

Per questo Enpa ha proposto di alleggerire la futura tariffa puntuale dei rifiuti che sostituirà la TARI per chi adotta un animale del canile. 50% per un cane. 100% per due cani. In alternativa, una sorta di sconto. Secondo l’ente di protezione, i cani influiscono notevolmente sulla quantità di rifiuti prodotti da una famiglia. Possedere un animale, inoltre, costa. L’adozione viene invece vista come una sorta di servizio pubblico, che, fra l’altro, alleggerisce il bilancio pubblico, sollevando il Comune dal mantenimento a vita degli animali.