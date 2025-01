Trasferta amara per il Faenza calcio che esce sconfitto di misura (1-2) dal match con l’Osteria Grande. Si interrompe così la miniserie positiva di inizio anno della squadra biancoazzurra di fronte un avversario molto determinato sul proprio terreno piccolo e con fondo in sintetico.

E’ stata una battaglia soprattutto a centrocampo e le squadre si sono fronteggiate con cross e mischie in area generate da palle inattive. In una di queste circostanze, sono i manfredi a portarsi in vantaggio al 20’ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che genera un batti e ribatti in area risolto da Ulivieri con una zampata felina a spedire la palla sotto la traversa in rete. 0-1

I padroni di casa reagiscono e dopo dieci minuti Manieri si viene a trovare a tu per tu con il portiere Ruffilli, ma tira alto. Il pareggio arriva al 44’ quando sempre da corner, Zaganelli, appostato sul primo palo, anticipa di esterno il diretto marcatore e batte Ruffilli realizzando il gol del pareggio. Il primo tempo si chiude sull’1-1. Nella ripresa l’Osteria Grande spinge alla ricerca del gol e ci va vicino con Rinieri che nell’area piccola trova la grande doppia risposta di Ruffilli. Poi Mazza centra il palo. A cinque minuti dalla fine, Strada viene ammonito per la seconda volta ed espulso. Di lì a poco arriva il sorpasso di Osteria Grande: Mekhchane porge all’indietro verso Grazioso, che lascia filtrare per l’accorrente Cavini, che irrompe e con un rasoterra segna il gol vittoria. 2-1

Domenica 2 febbraio per il Faenzaarriva allo stadio “Bruno Neri” la compagine ferrarese del Sant’Agostino, una partita di fondamentale importanza nell’economia di un campionato tutto in rincorsa per i manfredi che dovranno lottare fino a maggio.

Osteria Grande-Faenza 2-1

Osteria Grande: Leoni, Grazioso (46’ st Gabrielli), Mekhachane, Mazza, Monducci, Zaganelli, Cavini, Rinieri (17’ st Landi), Manieri (32’ st Spitz), Martuzzi (17’ st Fantilli), Teglia. A disposizione: Bisazza, Cavazzini, Calestani, Bartolucci, Osmani. All. Melotti squalificato in panchina Mantovani

Faenza calcio: Ruffilli, Borini, Gimelli (35’ st Marocchi), Karaj (45’ st Cavolini), Prati, Albonetti, Tuzio (10’ st Strada), Bertoni, Grazhdani, Gjordumi, Ulivieri (25’ st Zani). A disposizione: Fabbri, Zoli, Brusi, Signore, Missiroli. All. Cavina

Arbitro: Astorri di Piacenza – assistenti: Bozza di Reggio Emilia, Fini di Finale Emilia

Reti: 22’ pt Ulivieri, 44’ pt Zaganelli, 42’ st Cavini

Espulso:Strada (doppia ammonizione)

Ammoniti: Grazioso, Zaganelli, Fantilli; Tuzio, Borini

Recupero: 1’–2’