È stato ritrovato senza vita, in un burrone, l’uomo di 83 anni scomparsa da ieri pomeriggio sui monti del Matese.

Il corpo è stato localizzato nella tarda mattinata, ma è servito poi molto tempo per raggiungerlo.

L’anziano era precipitato lungo una scarpata in una zona impervia di Campitello Matese. Molto probabilmente è stato vittima di una caduta e non è poi riuscito a dare l’allarme.

L’uomo, preside in pensione originario del Beneventano, ma residente nel Ravennate, stava festeggiando il suo compleanno ieri pomeriggio con i familiari quando ha detto loro che voleva uscire per fare una passeggiata. Da allora non si avevano più avute sue notizie.

