“Vogliamo tutti ricordarti così … con il tuo sorriso. Ci mancherai molto ma continueremo perché siamo certi che lo vorresti, grazie Gianni – Il tuo Ravenna Sub”, – cosi in una nota sui social l’annuncio della scomparsa di Gianni Benini, uno dei fondatori del club Ravenna Sub. E poi centinaia i messaggi e commenti di cordoglio.

Il mare era la sua passione e nel 1997 ha contribuito a far nascere Ravenna Sub che ancora oggi è una delle principali associazioni che forma sub, assistenti, guide per il Paguro.

Ganni Benini è scomparso all’eta di 67 anni, nella notte tra martedì e mercoledì.