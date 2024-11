Scomparso Domenico Merendi, fondatore di Cosmohelp insieme al compianto Alberto Cavina, e segretario dell’associazione per 18 anni.

Proprio quest’anno Cosmohelp compie 20 anni. Venne creata all’inizio del nuovo millennio, dopo un viaggio nella Bosnia ed Erzegovina ancora alle prese con la conseguenza della guerra nei Balcani. Qui Merendi incontrò una bambina bisognosa di cure, Sanela. Tornato in Italia, Merendi fondò l’associazione e grazie al sostegno dei fondi della Regione Emilia-Romagna e al supporto dell’esercito, riuscì a far visitare Sanela al Sant’Orsola di Bologna.

La diagnosi fu acrodermatite enteropatica, una malattia che colpisce prima le mani poi pian piano si estende e, se non curata adeguatamente, porta alla morte del paziente.

Sanela venne seguita dall’equipe del Prof. Cicognani per diversi anni: venne individuata una terapia per la sua patologia che dovrà fare a vita. In questi anni Sanela è rientrata una volta all’anno in Italia per i controlli. Adesso Sanela è una ragazza adulta e continua ad essere seguita a distanza da Cosmohelp, che le fornisce periodicamente i medicinali di cui ha bisogno.



In 20 anni sono stati circa 500 i bambini aiutati da Cosmohelp, che oggi, sul proprio profilo Facebook, ringrazia il suo fondatore: “Ci uniamo al dolore della famiglia, ringraziando Domenico per tutto quello che ha fatto per l’attività umanitaria e sociale a favore di tanti bambini bisognosi di cure. Si uniscono nel dolore, con riconoscenza e gratitudine, tante famiglie e associazioni della Bosnia-Erzegovina e dell’Albania che lo hanno conosciuto. Ciao Domenico, grazie… Buon viaggio…”

L’attività dell’associazione in questi 20 anni si è soprattutto concentrata nell’area balcanica e in Africa. Tuttavia sono 26 i Paesi di provenienza dei bambini assistiti. 56 ad oggi i volontari.

Lo scorso martedì, Cosmohelp ha presentato lo spettacolo in programma sabato sera al Teatro Masini realizzato da Faenz’a Danza. Il ricavato della serata sarà devoluto all’aiuto di due bambini del Marocco, gravemente malati. Il primo è già stato operato da un’equipe specialistica al Sant’Orsola di Bologna. Il secondo sarà trasferito in Italia prossimamente. Durante la serata al Masini verrà ricordato Domenico Merendi.