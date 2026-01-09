È scomparso Canzio Ronconi, classe 1941, storico militante del centrosinistra ravennate, per lungo tempo autista di Arrigo Boldrini “Bulow”, con il quale aveva condiviso un rapporto umano profondo, fatto di rispetto, dedizione e affetto. “È stato anche, per lungo tempo, una presenza quotidiana e affidabile per il Partito Democratico e prima ancora per i DS e per il PCI ravennate: una persona sempre disponibile, capace di occuparsi con attenzione e responsabilità di molti aspetti della vita del partito” ricorda il Partito Democratico di Ravenna.

“Per anni si è preso cura dello storico capanno da pesca dove si svolgevano riunioni, incontri, momenti di confronto politico e umano. Un luogo informale che per molti rappresentava un modo semplice e diretto di fare politica. Canzio era parte integrante di quell’atmosfera: con il suo carattere schietto e la sua ironia era una presenza familiare, conosciuta e riconosciuta da generazioni di militanti. In molti lo ricorderanno per le sue battute e per quel modo diretto e genuino di stare tra le persone con leggerezza.

Anche alle Feste dell’Unità è stato per anni un punto di riferimento per l’organizzazione e per i volontari, capace di rendere più leggeri i momenti di lavoro con la sua allegria e qualche scherzo”.

“Canzio incarnava una militanza fatta di gesti concreti, presenza quotidiana e disponibilità costante. Una militanza che non cerca riconoscimenti, ma lascia un segno profondo.

Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il pensiero e il cordoglio del Partito Democratico di Ravenna”.