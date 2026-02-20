È mancato Andrea Ricci Maccarini, titolare, insieme alla sorella Laura, di “Le Spighe – Non solo piadine”, importante realtà enogastronomica di Alfonsine, duramente colpita dalla tromba d’aria del 2023. Insieme all’attività, che portava avanti la tradizione del padre, chef apprezzato a livello internazionale, i Ricci Maccarini subirono danni ingentissimi alla loro abitazione, tanto che la casa divenne il simbolo della distruzione prodotta dal maltempo, pochi mesi dopo le prime alluvioni.

In questi anni Andrea Ricci Maccarini si è sempre impegnato per far riconoscere alle persone e alle attività colpite dalla tromba d’aria gli indennizzi da parte dello Stato, denunciando periodicamente la mancanza di vicinanza delle istituzioni. L’area infatti della Bassa Romagna, e di parte del ravennate, colpita dagli eventi atmosferici dell’estate 2023, è sempre stata considerata dal Governo poco estesa, per avviare una politica di risarcimenti simili a quelli riconosciuti per l’alluvione. Negli ultimi mesi, finalmente, i ristori erano iniziati ad arrivare alle famiglie e alle imprese, ma questioni burocratiche avevano impedito ad Andrea Ricci Maccarini di accedere ai fondi. E così era iniziata una campagna di raccolta fondi, lanciata dal consigliere regionale Marco Mastacchi (una prima raccolta fondi aveva aiutato i Ricci Maccarini nei mesi immediatamente successivi alla tromba d’aria).

Oggi, purtroppo, si sono fermate la determinazione e la forza con la quale Andrea Ricci Maccarini aveva affrontato le difficoltà di questi anni. Insieme alla sorella Laura, era riuscito a recuperare, in parte, la casa distrutta e a ripartire immediatamente con il lavoro. Tuttavia, dopo la distruzione, l’autunno e l’inverno sono sempre state le stagioni più difficili. Il tornado del 2023 aveva infatti spazzato via il dehor, indispensabile per accogliere i clienti durante i mesi freddi. La nuova raccolta fondi aveva fra gli obiettivi anche il risanamento di questa situazione.

Nelle scorse ore, però, la sorella Laura ha annunciato sui social la scomparsa di Andrea.