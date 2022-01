“Apprendo con dispiacere della scomparsa di Alfredo Dini, il socio più longevo dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) che aveva da poco compiuto 104 anni. Esprimo il mio cordoglio e quello dell’Amministrazione Comunale ai suoi familiari e agli amici dell’UNUCI a partire dal caro Renzo Preda. Ricordo ancora la meravigliosa festa per i suoi cento anni assieme ad amici e parenti che gli hanno voluto bene come del resto gliene ho voluto io”.

Con questo messaggio il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Alfredo Dini.