Scomparsa Susanna Sagrini, volto noto in città per aver gestito per 35 anni, insieme al socio Silvano Soglia, il bar Ritocchino. Sagrini aveva 67 anni.

Confesercenti Faenza apprende tristemente della scomparsa di Susanna Sagrini, titolare storica, insieme al socio Silvano, del bar Il Ritocchino.

Confesercenti Faenza, in una nota, ha voluto ricordare Sagrini “Per la sua grinta, il suo entusiasmo e la sua contagiosa solarità che esprimeva sia dietro all’amato bancone de Il Ritocchino che nella vita privata”.

“Il commercio cittadino perde una persona molto amata in città, una donna capace e forte che ha dovuto purtroppo cedere il passo alla malattia” commenta Chiara Venturi, direttrice dell’Associazione faentina.

La camera mortuaria per l’ultimo saluto sarà aperta fino a martedì 13 gennaio. Alle 11.30 è prevista una benedizione. Sarà possibile effettuare donazioni in ricordo all’Istituto Oncologico Romagnolo.