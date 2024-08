Sono in corso nella zona di Lido di Savio, sul litorale ravennate, le ricerche di Matilde Bianzieri, 23enne scomparsa da ieri notte dalla vicina Lido di Classe.

La ragazza, residente in provincia di Ferrara, si è allontanata dall’hotel in cui lavorava per la stagione estiva, facendo perdere le proprie tracce.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Ravenna e iniziate nel primo pomeriggio, coinvolgono carabinieri, vigili del Fuoco e volontari e sono effettuate anche attraverso sorvoli di droni e dell’elicottero dei vigili del Fuoco.

Fonte: ANSA