L’università per adulti “U. Pagani” della Alfonsine piange la scomparsa della sua presidente onoraria, la professoressa Dora Polgrossi, spentasi all’età di 85 anni. Dopo aver insegnato Inglese negli istituti superiori della provincia, nel 1997 decide di aderire con entusiasmo e passione al progetto della costituzione di un’università per adulti, nata dall’iniziativa del Comitato Montiano dell’amico professor Umberto Pagani. Polgrossi, dal dicembre 1999 al settembre 2020, ha ricoperto con profondo impegno il ruolo di presidente dell’associazione, cedendo poi il timone alla professoressa Elena Corelli Grappadelli, tuttora in carica.

In tutti questi anni, la “U. Pagani” si è contraddistinta per le iniziative, i corsi di pregevole qualità e le proposte culturali che non si sarebbero potute realizzare senza il grande apporto della professoressa Polgrossi, a cui la comunità alfonsinese deve un sincero e commosso ringraziamento.

L’università per adulti e il Comitato Montiano, esprimendo le condoglianze alla famiglia, salutano Dora, a cui saranno sempre legati da infinita gratitudine.