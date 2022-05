Dopo aver saputo della scomparsa di Vanni Monari, a lungo presidente Uisp di Lugo e Bassa Romagna, il vice sindaco Pasquale Montalti ha espresso il suo cordoglio:

“Vanni Monari è stato un punto fermo per il Comune di Lugo, presidente indimenticato di una UISP come soggetto trainante tra le associazioni sportive. Lo ricordo con grande affetto e mi piace pensare a lui per come era veramente: una persona che, subito, poteva sembrare burbera e scontrosa ma, passata la fase iniziale, emergeva come la persona dolcissima che era realmente. Amava lavorare con le società sportive, tutte le società ai vari livelli, per favorire al massimo lo sport tra la gente.

Ricordo con piacere come mi desse la mano tutte le volte che lo incontravo, un gesto sincero che faceva con spontaneità. Durante la Giornata dello Sport dello scorso 26 dicembre lo abbiamo visto molto emozionato per il premio che abbiamo deciso di attribuirgli, il memorial Gian Franco Betti, un riconoscimento per tutto quello che ha fatto per lo sport lughese”.