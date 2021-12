È scomparsa Deanna Dalpozzo, a lungo attiva all’interno della vita del Quartiere Centro Sud, del quale era stata nominata vicepresidente con il rinnovo del consiglio di quartiere.

69 anni, fisioterapista in pensione, ha sempre collaborato nel mondo del volontariato e del sociale, dividendo il suo tempo tra l’impegno politico, era una attivista del gruppo Insieme per Cambiare, e per il suo quartiere.

“Con estrema tristezza apprendiamo della scomparsa della nostra vice presidente Deanna Dalpozzo” hanno commentato gli altri consiglieri del quartiere.

“Deanna si è sempre impegnata per la cittadinanza, in particolare a Borgo Tuliero, dove abitava e dove raccoglieva le segnalazioni e richieste del luogo spendendosi in prima persona per portare a termine le istanze. Ricordiamo le numerose assemblee da lei coordinate gremite di residenti che in lei riponevano inequivocabilmente fiducia.”

“Come vice presidente di quartiere il suo apporto è stato fondamentale e capillare anche nei momenti più difficili, ad esempio durante il primo lockdown quando si è spesa per reperire forze utili per il lavoro di imbustamento e consegna delle mascherine arrivate dalla regione. Condividere con lei questa esperienza è stato arricchente e stimolante.”

Al cordoglio del quartiere, si sono uniti il sindaco Massimo Isola e l’amministrazione comunale e il capogruppo di Insieme per Cambiare Paolo Cavina.

I funerali di Deanna Dalpozzo, che lascia il marito Gianni e i figli Sonia e Alessandro, sono stati fissati per domani, giovedì 30 dicembre, alle 15 alla chiesa del Paradiso.