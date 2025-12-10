Scolo Lama: i ponti di via Trieste, via Romea e via Stradone saranno demoliti e ricostruiti

Sono iniziati i lavori propedeutici alla demolizione e alla ricostruzione del ponte di via Trieste, sullo scolo Lama, danneggiato dall’alluvione. Si tratta del primo ponte sul quale s’interverrà. Stesso destino toccherà al ponte di via Romea Sud e al ponte di via Stradone, sempre sullo scolo Lama. Tutte e tre le infrastrutture hanno avuto ripercussioni notevoli dall’alluvione, tant’è che oggi presentano limitazioni di carico.

Per quanto riguarda via Trieste, nella giornata del 9 dicembre si è iniziato a spostare i sottoservizi installati alla base dell’impalcato.