Scippo a Lido di Dante perpetrato con la “tecnica dell’abbraccio” da una ragazza al momento non identificata che, dopo il furto, è poi scappata facendo perdere le proprie tracce. Vittima una donna di mezz’età, sorpresa dalla malvivente mentre passeggiava su via Marabina. La ladra si è avvicinata alla vittima e abbracciandola è riuscita a rubarle la collana e l’orologio. Un incontro fugace, al termine del quale la ragazza è salita su un’auto guidata da un complice che si è poi diretta a grande velocità verso Ravenna. La vittima non ha avuto nemmeno il tempo di accorgersi di quanto accaduto, ma una volta notata l’assenza di collana e orologio ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Delle indagini se ne sta occupando la Polizia