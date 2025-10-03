Sciopero. Lungo corteo sfila per le vie del centro di Faenza e blocca il cavalcaferrovia: tanti i messaggi al governo

Come promesso, gli studenti (accompagnati da diversi professori) di Faenza sono nuovamente scesi in piazza dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Il ritrovo della manifestazione è stata ancora una volta Piazza del Popolo. Da qui, il corteo ha sfilato per le vie del centro, fino a raggiungere viale Baccarini e successivamente il cavalcaferrovia. L’infrastruttura, fra le principali vie d’accesso e d’uscita della città, è stata bloccata al traffico. Sul ponte, i ragazzi si sono alternati in comizio, chiuso da un gruppo di bambini con la bandiera e la scritta della “pace”.

 

