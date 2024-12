Lo Sciopero Generale nazionale per l’intera giornata del 13 dicembre 2024, proclamato dall’Associazione Sindacale USB Pubblico Impiego, coinvolgerà anche l’Ausl della Romagna e quindi i servizi erogati dal sistema sanitario pubblico romagnolo. Previsti quindi disagi per l’utenza.

Nella giornata dello sciopero saranno assicurati comunque i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.