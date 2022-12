Sciopero generale: Cgil e Uil in piazza contro la manovra di bilancio del governo Meloni

Venerdì di sciopero generale. Cgil e Uil in piazza a Ravenna, Faenza, Lugo, Alfonsine, Bagnacavallo e Cervia per protestare contro la manovra finanziaria del governo Meloni. I sindacati contestano le risposte, considerate insufficienti, sul piano salariale e delle pensioni e con un lavoro sempre più precario. La legge di bilancio viene giudicata iniqua, in grado di favorire evasori e di vedere unicamente dipendenti e pensionati finanziare regolarmente i servizi della comunità attraverso le tasse.