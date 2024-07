Sciopero di tre giorni sulle spiagge. Rustignoli: “Decideremo nelle prossime 24 ore”

Pronto lo sciopero negli stabilimenti balneari: il 9, il 19 e il 29 agosto potrebbero quindi esserci disagi per i turisti in vacanza. La proposta nasce da Sib-Fipe e Fiba-Confesercenti. Aderirà anche la Cooperativa Spiagge di Ravenna (in caso di sciopero). Alla base di tutto sempre la direttiva Bolkestein e l’operato del governo che sta lasciando imprenditori e comuni nella totale incapacità di poter prendere una decisione. A gennaio 2025 però le aste per le concessioni demaniali devono partire.