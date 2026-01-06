Le Segreterie regionali delle organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane in Emilia-Romagna per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026, dalle ore 9 alle ore 17.
L’agitazione potrà avere ripercussioni sul servizio ferroviario anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero, con possibili cancellazioni e ritardi dei treni.
Poiché lo sciopero si svolge al di fuori delle fasce di garanzia previste per il trasporto regionale, non sono previsti treni regionali garantiti durante l’orario dell’astensione dal lavoro.
Trenitalia**, tenuto conto delle possibili criticità, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione, consultando:
-
l’App di Trenitalia
-
la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com
-
i canali social e web del Gruppo FS Italiane
-
il canale Telegram Trenitalia Tper Informa
-
il numero verde gratuito 800 892021
Informazioni saranno inoltre disponibili presso le biglietterie, gli uffici assistenza clienti delle stazioni, le self-service e le agenzie di viaggio abilitate.
Si consiglia ai viaggiatori di pianificare con attenzione gli spostamenti e di verificare lo stato del proprio treno prima della partenza