Sciopero dei bus: disagi alla circolazione e studenti in ritardo

È stata una mattinata difficile per gli studenti di Ravenna e d’Italia quella di oggi, venerdì 8 novembre, a causa dello sciopero dei mezzi che durerà 24 ore. Allo sciopero nazionale, infatti, ha aderito anche Start Romagna, azienda che si occupa del trasporto pubblico locale a Ravenna e nel forese. Alcuni studenti ravennati hanno raccontato di essere andati a scuola a piedi perché il loro autobus non è passato, mentre altri, dal forese, ne hanno dovuti aspettare ben tre. Sia al Liceo Classico sia alla succursale di via Nino Bixio in molti sono arrivati in ritardo. Ma l’inconveniente peggiore lo hanno avuto alcuni studenti universitari della Facoltà di Scienze Ambientali, che, per aspettare l’autobus, sono arrivati in ritardo all’esame