L’Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello Sciopero Generale Nazionale per l’intera giornata del 28 novembre 2025, del personale di tutti i settori pubblici e privati, indetto dalle Associazioni Sindacali Cub, Usb, Usi 1912, Usi-Cit, Usi, Fi-Si, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Flai TS, aderenti Sgb, Sbm, Si Cobas, Adl Varese, Al cobas, Usb Lavoro Privato.
Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa.