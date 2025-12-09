Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del corso di formazione Scienze in Scatola. Didattica delle scienze naturali e giochi da tavolo, rivolto ai docenti di scuola superiore di primo e secondo grado.

Il corso approfondisce il game-based learning incentrato sui giochi da tavolo e di ruolo per insegnare scienze naturali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Si articola in sei incontri che si terranno dal 12 al 26 marzo 2006 dalle 15 alle 18 nelle aule Rossi in via Sant’Alberto 163 a Ravenna.

Sono previsti un primo incontro di apertura sull’uso del gioco e in particolare del gioco da tavolo e di ruolo a scuola; quattro workshop pratici in cui verranno presentati diversi giochi rilevanti sia per lo sviluppo di competenze trasversali sia per l’introduzione di concetti e contenuti disciplinari; un incontro conclusivo di natura pedagogica che approfondirà gli aspetti più esplicitamente didattici e valutativi di un approccio ludico alle scienze naturali.

Il corso è organizzato dal Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Bologna nell’ambito del Piano Laure Scientifiche per l’area di Scienze Naturali e Ambientali.